Résultat des européennes au Vigan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes au Vigan ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Raphaël Glucksmann avait glané 10,61% au Vigan, contre 18,02% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré son excellent score lors des élections législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée au Vigan, le binôme Nupes avait en effet glané 24,56% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes au Vigan ? On note que Le Vigan fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23,55% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 23,9% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants du Vigan penchaient pour Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 au Vigan avec 23,9% contre 24,47% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 44,69% contre 55,31%. Le RN ratait aussi la première marche au Vigan quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 10,99% au premier tour, contre 45,05% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune du Vigan, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie au cours du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - Au Vigan, Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Dans le détail, 162 électeurs du Vigan s'étaient tournés vers la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella enregistrait ainsi 23,55% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 18,02% et Manon Aubry à 12,21%.

11:45 - Démographie et politique au Vigan, un lien étroit Dans la commune du Vigan, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,84% et une densité de population de 45 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (23,03%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 749 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,8%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (10,04%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Vigan mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,94% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Le Vigan : analyse du pourcentage d'abstention aux élections européennes Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 748 inscrits sur les listes électorales au Vigan, 40,82% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 48,13% en 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est le moment de voter au Vigan pour les européennes Au Vigan, la participation constituera l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 296 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 17,67% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,3% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 42,43% au premier tour. Au second tour, 43,83% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Les jeunes générations montrent souvent un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?