Résultat des européennes aux Auxons : l'élection 2024 en direct

17:05 - Les habitants des Auxons penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Les Auxons avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,62%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 29,62% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,78% contre 61,22%. Le RN ne convainquait pas plus aux Auxons quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,65% au premier tour, contre 29,88% pour le binôme Nupes. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va cumuler le plus de voix, avec 54,07% sur la seule circonscription couvrant Les Auxons.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau aux Auxons Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, la liste Bardella atteignant 17,18% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui l'avait emporté avec 21,94%.

11:45 - Les Auxons : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population des Auxons peut-elle peser sur le résultat des élections européennes ? Avec 33% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,48%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 41 781 euros par an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 091 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,44%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (5,75%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,47% aux Auxons, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes aux Auxons : les enseignements Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. Aux Auxons, 63,11% des votants avaient voté. Au fil des précédentes élections, les 2 556 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 56,4% des votants des Auxons, contre un taux de participation de 48,87% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter aux Auxons : les européennes débutent Ce dimanche, lors des européennes aux Auxons, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 071 personnes en âge de voter dans la localité, 22,38% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 17,19% au premier tour. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,73% au premier tour et seulement 48,49% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes aux Auxons ?