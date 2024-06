Résultat des européennes aux Billaux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Aux Billaux, que vont décider les électeurs de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait glané 7,76% aux Billaux, contre 18,12% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa performance lors des élections législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés aux Billaux, le binôme Nupes avait en effet réuni 20% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base aux Billaux, entre les 18,12% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,51% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,09% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella donnent de l'espoir aux Billaux Le nombre d'électeurs en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera une des clés pour ces élections du Parlement européen au niveau local. Aux Billaux, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 31,06% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,24% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Marine Le Pen a fait beaucoup mieux que dans le reste du pays aux Billaux pendant la présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 28,24% des voix dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,36% contre 54,64%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grattant 26,44% des votes sur place, contre 36,09% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (51,60%).

12:45 - Que retenir des européennes aux Billaux en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, 132 votants des Billaux s'étaient tournés vers la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, cumulait ainsi 31,06% des votes contre Nathalie Loiseau à 18,12% et Yannick Jadot à 11,76%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique des Billaux Devant le bureau de vote des Billaux, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 165 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 81 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (14,86 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 33,14% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 39,71% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 388,68 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Pour résumer, Les Billaux incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les Billaux : analyse du taux de participation aux européennes L'analyse des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Pendant les européennes de 2019, le taux d'abstention représentait 38,58% des votants des Billaux (Gironde). L'abstention était de 49,86% pour le scrutin européen de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. Aux Billaux, 61,4% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Les européennes sont lancées aux Billaux : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes aux Billaux ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 833 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,4% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 84,51% au premier tour, soit 704 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,6% au premier tour. Au second tour, 55,69% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation aux Billaux cette année ? La hausse généralisée des prix qui grève le budget des ménages est de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs des Billaux.