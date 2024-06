Résultat des européennes aux Échelles : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Le Rassemblement national aux Échelles, un favori aux européennes ? Le résultat obtenu par la liste Bardella sera l'observation majeure pour ces élections 2024 au niveau local. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points aux Échelles. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour anticiper 39% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement aux Échelles ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un excellent résultat pour le Rassemblement national aux Échelles. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la localité avec 35,82% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket La République en Marche (Les Échelles ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même enregistré un meilleur pourcentage aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle précédente. Elle avait accumulé 32,75% au 1er tour et 60,22% au 2e dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent plein d'enseignements Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste présentée par Jordan Bardella qui avait remporté les européennes il y a cinq ans aux Échelles, avec 29,45% des votes devant la liste de Nathalie Loiseau avec 11,88% qui avait elle-même devancé la liste François-Xavier Bellamy avec 11,88%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique des Échelles Dans les rues des Échelles, les élections sont en cours. Avec une population de 1 254 habitants répartis dans 690 logements, ce village présente une densité de 321 habitants/km². Ses 120 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 359 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 36 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 23,52 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,65% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 37,05% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 960,34 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Pour conclure, Les Échelles incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les Échelles : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Pendant les précédentes élections européennes, 49,01% des électeurs des Échelles avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 56,32% lors du scrutin de 2014. Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les européennes débutent aux Échelles : l'abstention en question La participation sera incontestablement l'une des clés de ces européennes aux Échelles. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,06% au premier tour. Au deuxième tour, 45,48% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 74,04% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 77,67% au premier tour, c'est-à-dire 647 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.