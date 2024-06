En direct

19:26 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Miribel-les-Échelles ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait glané 6,81% à Miribel-les-Échelles, contre 22,75% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Miribel-les-Échelles, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 25,94% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,4% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,69% pour Yannick Jadot, 2,04% pour Fabien Roussel et 2,7% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Miribel-les-Échelles, entre les 22,75% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,21% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,06% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont adopter les électeurs de la droite à Miribel-les-Échelles ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Miribel-les-Échelles. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi s'attendre à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la dernière présidentielle à Miribel-les-Échelles Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 19,24% contre 26,21% pour Emmanuel Macron et 22,4% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 56,4% contre 43,6% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Miribel-les-Échelles, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LREM l'emporter avec 36,06%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 19,71%. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Miribel-les-Échelles Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Le RN n'avait pas marqué les mémoires à l'époque, la liste de Bardella affichant 18,12% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première position avec 22,75%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Miribel-les-Échelles À Miribel-les-Échelles, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 8,33% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 58 hab par km² et 43,75% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (21,81%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 777 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,73%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,14%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Miribel-les-Échelles mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,85% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Miribel-les-Échelles : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des derniers scrutins européens ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 50,42% des personnes habilitées à participer à une élection à Miribel-les-Échelles avaient pris part à l'élection. La participation était de 43,48% pour les élections européennes de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Election à Miribel-les-Échelles : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Miribel-les-Échelles, la participation sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des Français sont notamment en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Miribel-les-Échelles. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 457 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 73,78% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 75,29% au premier tour, ce qui représentait 1 097 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.