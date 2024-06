Résultat des européennes aux Magnils-Reigniers : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Marine Le Pen en pôle position il y a deux ans aux Magnils-Reigniers La cité des Magnils-Reigniers avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022. La candidate de l'ancien Front national prenait les devants avec 30,44% au premier tour. Au second tour, elle avait aussi devancé Macron avec 50,74%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 28,21% des suffrages sur place, contre 30,13% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 51,13%, contre 48,87% pour le binôme La République en Marche.

12:45 - 33,75% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes aux Magnils-Reigniers Regarder en arrière semble encore une fois pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, aux Magnils-Reigniers, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait une longueur d'avance, récoltant 33,75% des votes face à Nathalie Loiseau à 19,97% et Yannick Jadot à 9,6%. Dans le détail, 218 habitants avaient alors été séduits par le RN dans la cité.

11:45 - Élections européennes aux Magnils-Reigniers : un éclairage démographique Quel portrait faire des Magnils-Reigniers, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 471 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 63 entreprises, Les Magnils-Reigniers est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 16,04 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 30,8 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 49,3% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 31,39% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 428,12 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Pour résumer, aux Magnils-Reigniers, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Aux Magnils-Reigniers, quelle abstention aux précédentes européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. Comment votent habituellement les citoyens de cette localité ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, sur les 703 personnes en âge de voter aux Magnils-Reigniers, 56,2% avaient participé au vote. La participation était de 42,04% il y a 10 ans.

09:30 - Participation aux Magnils-Reigniers : quelles perspectives pour les élections européennes ? Aux Magnils-Reigniers, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera à n'en pas douter la participation. Le conflit armé russo-ukrainien et ses répercussions en matière économique et énergétique sont notamment capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens des Magnils-Reigniers. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 82,17% des personnes en capacité de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 79,74% au premier tour, soit 1 000 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,06% au premier tour et seulement 53,55% au second tour.