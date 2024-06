En direct

19:10 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter du score de la Nupes à Luçon ? Une autre incertitude qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier round des législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,33% des bulletins dans la commune. Un score à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,84% à Luçon, contre 25,96% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Bardella augurent un score élevé à Luçon Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion calculent une évolution moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 32% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a pour l'instant gagné que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Luçon ? Luçon avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,92%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 31,36% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,89% contre 57,11%. Le RN ratait aussi la première marche à Luçon quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,85% au premier tour, contre 32,48% pour le binôme LREM. Le second tour sera à l'avenant, qui verra encore le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes 2019 à Luçon Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? À Luçon, les dernières européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,96% des bulletins exprimés. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 22% et François-Xavier Bellamy avec 11,12%.

11:45 - Démographie et politique à Luçon, un lien étroit A mi-chemin des élections européennes, Luçon regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 483 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 647 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 2 623 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une voiture (71,03 %) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Luçon incarne une communauté diversifiée, avec ses 183 résidents étrangers, soit 1,92% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2009,72 €/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 18,71%, annonçant une situation économique précaire. Ainsi, Luçon incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Luçon : retour sur la participation aux dernières européennes Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes représentait 49,9%. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 3 933 inscrits sur les listes électorales à Luçon, 49,21% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 55,63% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes commencent à Luçon : la participation en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Luçon ? La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des Français pourrait en effet nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Luçon. Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 7 873 personnes en âge de voter au sein de la ville, 71,2% avaient pris part au vote. La participation était de 70,81% au premier tour, c'est-à-dire 5 575 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.