Résultat des européennes aux Ormes : l'élection 2024 en direct

18:28 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la droite aux Ormes ?

Le résultat du Rassemblement national sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette européenne 2024. Les enquêtes d'opinion prévoient une liste Jordan Bardella à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des élections européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit le porter à 41% aux Ormes, soit dix points de plus également que ses 31,67% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a en fait grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les analyses les plus risquées.