Résultat des européennes à Dangé-Saint-Romain : l'élection 2024 en direct

11:45 - Dangé-Saint-Romain et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

Dans la commune de Dangé-Saint-Romain, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections européennes. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 14,71% des résidents sont des enfants, et 32,67% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 240 euros par an montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 104 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,83%) et le nombre de résidences HLM (6,91% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Dangé-Saint-Romain mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,08% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.