Résultat des européennes aux Pieux : l'élection 2024 en direct

17:01 - Les résultats de la présidentielle et des législatives aux Pieux Chez les électeurs des Pieux, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un maigre 20,23%, la patronne du Rassemblement national était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 32,76% et 21,48% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 62,58% contre 37,42% pour Le Pen au second tour sur place. Avec 14,52%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 34,74% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Revenir cinq ans en arrière semble encore logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 20,54% des votes étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 20,54% et Yannick Jadot à 10,11%. Le mouvement eurosceptique l'avait emporté avec pas moins de 252 habitants des Pieux passés par les urnes.

11:45 - Le poids démographique et économique des Pieux aux européennes Comment les habitants des Pieux peuvent-ils peser sur les résultats des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,55% peut agir sur les attentes des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 206 habitants/km² et 46,22% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (63,42%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 321 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,81%) révèle des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,14%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,68%, comme aux Pieux, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Les Pieux : quel était le niveau d'abstention aux précédentes européennes ? Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des électeurs français aux européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? Sur le plan national, le pic d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. Aux Pieux, 72,73% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections antérieures. Lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 51,32% des électeurs des Pieux (Manche), contre une abstention de 57,8% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes aux Pieux L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen aux Pieux. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,16% dans la ville, contre une abstention de 25,79% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. La flambée des prix qui pèse sur le budget des ménages serait par exemple capable d'impacter le pourcentage de participation aux Pieux.