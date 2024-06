En direct

19:28 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives aux Riceys scrutés à gauche Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 1,3% aux Riceys, contre 15,03% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 aux Riceys, le binôme Nupes avait en effet glané 7,01% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 7% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (1,55% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (3,63% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,55% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes aux Riceys ? Aux Riceys, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,01% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,07% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent imaginer les sondages récents au niveau de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Situation favorable au Rassemblement aux Riceys ? L'élection présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle écrasait le match avec 33,07% au 1er tour contre 26,96% pour Emmanuel Macron et 14,73% pour Valérie Pécresse sur le podium. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle s'était aussi imposée avec 56,57% contre 43,43%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 20,09% des votes sur place, contre 58,64% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (74,27%).

12:45 - 36,01% pour Jordan Bardella il y a cinq ans aux Riceys Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut aux Riceys, avec 36,01%. L'extrême droite doublait François-Xavier Bellamy à 21,76% et Nathalie Loiseau à 15,03%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes aux Riceys Devant le bureau de vote des Riceys, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 27,85% d'agriculteurs pour 1 197 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 87 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 333 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (57,09 %) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 31,53% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 52,85% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 132,81 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Aux Riceys, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il aux Riceys ? L'analyse des dernières consultations politiques est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Au moment des précédentes élections européennes, sur les 419 personnes en âge de voter aux Riceys, 47,18% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 40,83% lors des élections européennes de 2014. Assisterons-nous à une hausse de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les européennes commencent aux Riceys : la participation en question Aux Riceys, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 26,01% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 24,44% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient notamment capables de ramener les habitants des Riceys vers les urnes.