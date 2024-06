En direct

19:27 - Les orphelins de la gauche unie en question Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 18,84% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,41% pour Yannick Jadot, 2,73% pour Fabien Roussel et 1,29% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 1,65% aux Septvallons, contre 16,08% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer aux Septvallons : les 16,08% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,83% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,86% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national aux Septvallons, un favori aux européennes ? A noter : Les Septvallons compte parmi les rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 45,15% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 43,89% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les habitants des Septvallons plutôt pour Le Pen il y a deux ans Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes semble un enseignement instructif au moment de l'élection du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné un beau résultat pour le Rassemblement national aux Septvallons. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la localité avec 40,20% au premier tour avant un formidable 65,65% au deuxième, le plaçant à la meilleure place à l'échelle communale sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 43,89% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,09%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 62,21%, devant Emmanuel Macron à 37,79%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des européennes Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, aux Septvallons, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait pris la première place, cumulant 45,15% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 16,08% et Yannick Jadot à 9,69%. Ce sont alors 191 habitants qui s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Les enjeux locaux des Septvallons : tour d'horizon démographique Dans la ville des Septvallons, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? Avec 50,37% de population active et une densité de population de 135 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,32% peut agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (82,19%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 409 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,73%) et le nombre de résidences HLM (5,15% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction aux Septvallons mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 32,56% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Les Septvallons : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 38,93% dans la commune des Septvallons. Le taux d'abstention était de 60,36% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes aux Septvallons L'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen sera indiscutablement le niveau d'abstention aux Septvallons. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,26% au premier tour. Au second tour, 51,86% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,98% dans la localité, contre un taux d'abstention de 19,24% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.