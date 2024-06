Résultat des européennes aux Velluire-sur-Vendée : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quels résultats pour le RN aux Velluire-sur-Vendée lors des européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Les Velluire-sur-Vendée fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,43% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,81% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs des Velluire-sur-Vendée penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle La commune des Velluire-sur-Vendée avait offert un net avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République 2022. La leader du parti frontiste finissait avec 30,81% au 1er tour. Rebelotte au deuxième tour face à Macron avec 56,58%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 25,34% des suffrages sur place, contre 28,29% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 52,45%.

12:45 - Aux Velluire-sur-Vendée, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Regarder en arrière peut toujours sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était arrogée les européennes il y a cinq ans. Le mouvement attirait 30,43% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 18,38% et Manon Aubry à 9,09%.

11:45 - Les défis socio-économiques des Velluire-sur-Vendée et leurs implications électorales Quel portrait faire des Velluire-sur-Vendée, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 372 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 66 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 801 foyers fiscaux. Dans la localité, 34 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,06 % de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 35,39% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 49,27% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 188,84 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote exprimé aujourd'hui aux Velluire-sur-Vendée contribue à élaborer l'avenir européen.

10:30 - Perspectives de la participation lors des élections européennes aux Velluire-sur-Vendée Comment votent traditionnellement les électeurs de cette localité ? Au moment des européennes 2019, parmi les 538 inscrits sur les listes électorales aux Velluire-sur-Vendée, 42,21% étaient restés chez eux, contre une abstention de 55,56% lors des européennes de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. Aux Velluire-sur-Vendée, 68,7% des votants n'avaient pas voté.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas des Velluire-sur-Vendée L'un des critères principaux de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le taux de participation aux Velluire-sur-Vendée. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,85% au premier tour et seulement 51,63% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année aux Velluire-sur-Vendée ? Au premier tour de la dernière présidentielle, 20,63% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,04% au second tour. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.