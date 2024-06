Résultat des européennes à Auchay-sur-Vendée : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Les votants d'Auchay-sur-Vendée penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,48% contre 31,21% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,49% contre 56,51%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 15,35% au premier tour, contre 33,09% pour le binôme LREM. Le scénario se répétera au second tour, qui verra également le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Auchay-sur-Vendée en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble de nouveau sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. À Auchay-sur-Vendée, les dernières européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,44% des bulletins. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 20,47%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 12,09%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Auchay-sur-Vendée Dans la commune d'Auchay-sur-Vendée, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,16% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 81 habitants par km² et 46,07% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,19%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 427 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,37%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,71%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Auchay-sur-Vendée mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,0% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Auchay-sur-Vendée : les tendances Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Auchay-sur-Vendée, 64,79% des habitants avaient participé. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Au moment des précédentes européennes, 475 électeurs d'Auchay-sur-Vendée (Vendée) avaient participé au vote (soit 54,85%). La participation était de 45,38% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Auchay-sur-Vendée ? Le niveau d'abstention sera incontestablement l'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024 à Auchay-sur-Vendée. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des foyers français pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs d'Auchay-sur-Vendée . A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 876 personnes en âge de voter dans la ville, 79,13% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 78,08% au premier tour, soit 684 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.