Résultat des européennes aux Villards-sur-Thônes : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Sur qui vont se transférer les électeurs de droite aux Villards-sur-Thônes ? Le nombre de votes du RN sera une des clés localement pour cette européenne. Aux Villards-sur-Thônes, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 17,46% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 17,54% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants des Villards-sur-Thônes plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position aux Villards-sur-Thônes lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,04%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 17,54%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 30,68% contre 69,32%. Le RN ratait aussi la première marche aux Villards-sur-Thônes un mois plus tard, lors des législatives, avec 9,26% au premier tour, contre 23,28% pour le binôme Nupes. Le second tour restera sur cette partition, laissant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes aux Villards-sur-Thônes en 2019 ? Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Aux Villards-sur-Thônes, les dernières élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Yannick Jadot avec 23,58% des voix. Elle devançait la liste de Nathalie Loiseau avec 19,95% et Jordan Bardella avec 17,46%.

11:45 - Les enjeux locaux des Villards-sur-Thônes : tour d'horizon démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques des Villards-sur-Thônes révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 3,67%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (70,76%) met en relief le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (61,37%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 430 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (19,38%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,72%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 29,74%, comme aux Villards-sur-Thônes, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Les Villards-sur-Thônes : étude du niveau de participation aux précédentes élections européennes Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 471 personnes en âge de voter aux Villards-sur-Thônes, 42,77% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 55,37% lors des européennes de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,88%.

09:30 - Abstention aux Villards-sur-Thônes : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes aux Villards-sur-Thônes ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,23% au sein de la localité. La participation était de 84,29% au premier tour, soit 746 personnes. En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale seraient de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs des Villards-sur-Thônes (74230).