Résultat des européennes à Saint-Jean-de-Sixt : l'élection 2024 en direct

Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si dans toute la France, les sondages d'intentions de vote prédisent une progression moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait Bardella à 25% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Jean-de-Sixt ?

Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 17,83% contre 33,51% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 36,91% contre 63,09%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Jean-de-Sixt quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 11,01% au premier tour, contre 25,87% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Jean-de-Sixt, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.