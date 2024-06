Résultat des européennes à Rety : l'élection 2024 en direct

13:23 - Les données démographiques de Rety révèlent les tendances électorales

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Rety montrent des tendances claires susceptibles de peser sur les résultats des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,12% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 114 habitants par km² et 46,55% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un salaire moyen mensuel net de 2108,28 euros/mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 681 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (20,49%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,63%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Rety mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,4% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.