13:24 - Reuilly : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans les rues de Reuilly, les élections sont en cours. Dotée de 1 178 logements pour 1 995 habitants, la densité de la ville est de 78 hab par km². Ses 115 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 638 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 28 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 32,05 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 42,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 30,88% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 676,31 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour conclure, à Reuilly, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.