Résultat des européennes à Ribemont : l'élection 2024 en direct

13:25 - Ribemont : démographie, élections et stratégies politiques

Comment la population de Ribemont peut-elle affecter les résultats des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 20,8%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (63,4%) met en relief l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (70,98%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 670 votants. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,93%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,04%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Ribemont mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 12,99% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.