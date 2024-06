Résultat des européennes à Rieupeyroux : l'élection 2024 en direct

13:25 - Analyse socio-économique de Rieupeyroux : perspectives électorales

Comment les électeurs de Rieupeyroux peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 24% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 14,85% de plus de 75 ans. Avec ses 9,36% d'agriculteurs pour 1 933 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,60%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,25%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Rieupeyroux mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,2% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.