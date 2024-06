Résultat des européennes à Rives-d'Autise : l'élection 2024 en direct

13:23 - Rives-d'Autise : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la ville de Rives-d'Autise, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,16%. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 9,09%, souligne que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la ville. Le nombre de familles monoparentales (2,63%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,09%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Rives-d'Autise mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,22% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.