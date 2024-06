Résultat des européennes à Rivières : l'élection 2024 en direct

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Rivières, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec une population de 2 012 habitants répartis dans 866 logements, cette commune présente une densité de 92 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 90 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 004 foyers fiscaux. Dans la commune, 15,15 % des résidents sont des enfants, et 14,3 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,75% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 50,18% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 222,78 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Rivières écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Rivières

À Rivières, l'un des critères déterminants des européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,33% au premier tour et seulement 51,7% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Rivières ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 20,84% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 21,69% au second tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.