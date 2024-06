Résultat des européennes à Saclas : l'élection 2024 en direct

13:27 - Élections européennes à Saclas : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la commune de Saclas, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,3%. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (17,59%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 575 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,13%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,14%) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Saclas mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,85% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.