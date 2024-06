Résultat des européennes à Saint-Aubin-le-Cloud : l'élection 2024 en direct

13:28 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Aubin-le-Cloud

La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Aubin-le-Cloud contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Dans la ville, 15,64% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 33,12% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (79,91%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 706 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,15%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,64%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Aubin-le-Cloud mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,62% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.