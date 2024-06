13:27 - Analyse démographique des élections européennes à Saint-Aubin

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Saint-Aubin comme dans toute la France. Avec ses 1 840 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 76 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 542 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 17,74 % des résidents sont des enfants, et 10,1 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,66% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 51,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 780,36 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Saint-Aubin incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en transition.