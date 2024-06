Résultat des européennes à Saint-Benoît-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

En direct

13:24 - Saint-Benoît-sur-Loire : démographie et socio-économie impactent les européennes Quel portrait faire de Saint-Benoît-sur-Loire, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 2 005 habitants répartis dans 1 052 logements, cette ville présente une densité de 112 hab/km². Ses 122 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 561 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 29 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 11,33 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 39,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 39,04% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 712,71 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour résumer, Saint-Benoît-sur-Loire incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Saint-Benoît-sur-Loire : quel était le taux d'abstention aux élections européennes ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et seulement 43% à 17h. Au fil des dernières années, les 2 057 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les dernières européennes, le taux d'abstention représentait 45,34% dans la commune de Saint-Benoît-sur-Loire. L'abstention était de 49,54% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Benoît-sur-Loire : quel sera le taux de participation ? L'un des critères déterminants des européennes 2024 sera sans nul doute le niveau de participation à Saint-Benoît-sur-Loire. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,6% au premier tour et seulement 49,86% au second tour. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 386 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,45% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 21,43% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.