Résultat des européennes à Saint-Cyr-sur-Morin : l'élection 2024 en direct

13:25 - Démographie et politique à Saint-Cyr-sur-Morin, un lien étroit

Quelle influence la population de Saint-Cyr-sur-Morin exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,67%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (85,14%) met en avant l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (18,51%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 699 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,59%) et le nombre de résidences HLM (0,25% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Cyr-sur-Morin mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,53% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.