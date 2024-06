Résultat des européennes à Saint-Désir : l'élection 2024 en direct

13:28 - Saint-Désir : démographie, élections et perspectives d'avenir

La démographie et la situation socio-économique de Saint-Désir déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 9,33% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 87 habitants par km² et 39,75% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles détenant au moins une voiture (87,13%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 696 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,56%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (8,86%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Désir mettent en avant une diversité de qualifications, avec 39,13% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.