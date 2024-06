Résultat des européennes à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs : l'élection 2024 en direct

Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, 66,14% des votants avaient voté. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. En 2019, lors des élections européennes, sur les 1 215 inscrits sur les listes électorales à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, 54% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 41,87% en 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 25,29% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,22% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. La guerre entre Israël et la Palestine et ses répercussions sur les tarifs du quotidien seraient de nature à ramener les électeurs de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38590) vers les urnes.