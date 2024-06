Résultat des européennes à Saint-Georges-de-Mons : l'élection 2024 en direct

13:25 - Les données démographiques de Saint-Georges-de-Mons révèlent les tendances électorales

Quelle influence les électeurs de Saint-Georges-de-Mons exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Dans la localité, 26% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 33,07% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1967,23 € par mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de familles monoparentales (15,66%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (10,29%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Georges-de-Mons mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,51% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.