Résultat des européennes à Saint-Georges : l'élection 2024 en direct

En direct

13:09 - Élections européennes à Saint-Georges : un éclairage démographique La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Georges façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec 32,76% de population active et une densité de population de 1 habitants/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 58,06% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2427,82 € par mois peut être l'expression de difficultés économiques locales. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 37,18% et d'une population immigrée de 32,28% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Georges mettent en avant une diversité de qualifications, avec 73,51% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Saint-Georges Pour comprendre le vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des précédents scrutins européens. Durant les précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 88,87% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Georges (Guyane). L'abstention était de 92,84% en 2014. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes sont lancées à Saint-Georges : scrutin en cours Ce dimanche, lors des européennes à Saint-Georges, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 68,78% au premier tour et seulement 74,41% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Saint-Georges ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 77,07% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 69,53% au second tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.