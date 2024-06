En direct

19:17 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Roura pour ces européennes 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? La Nupes était absente aux dernières législatives à Roura. Le ticket Régionaliste était en tête au premier tour, avec 40,39% des votes. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Quel verdict pour la liste RN à Roura ? Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Roura semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les électeurs de Roura plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 38,28% et Emmanuel Macron avec 20,23% qui s'imposaient au premier tour de la présidentielle en 2022 à Roura. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 19,08%. C'est pourtant bien elle qui remportait finalement l'élection, avec 60,74%, contre 39,26% au second tour pour le président réélu. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 8,42%, alors que les candidats Régionaliste obtiendront 40,39% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Roura il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait aussi comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait remporté les européennes à l'époque. L'extrême droite avait glané 33,08% des suffrages, soit 86 voix, contre Manon Aubry à 17,69% et Nathalie Loiseau à 15,38%.

11:45 - Élections européennes à Roura : impact de la démographie et de l'économie locale Comment la population de Roura peut-elle influencer les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 42% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,8%. Avec ses 15,79% d'agriculteurs pour 3 409 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, la présence d'une population immigrée de 28,11% et d'une population étrangère de 19,94% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Roura mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 48,46% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Roura L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Lors des précédentes européennes, 284 inscrits sur les listes électorales de Roura (Guyane) avaient pris part au scrutin (soit 14,48%), contre un taux de participation de 12,24% il y a dix ans. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Roura pour les élections européennes À Roura, le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur essentiel du scrutin européen. La guerre entre la Palestine et Israël ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique pourraient modifier les décisions que prendront les électeurs de Roura. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 53,89% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 60,16% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour.