Résultat des européennes à Saint-Germain-des-Prés : l'élection 2024 en direct

13:25 - Saint-Germain-des-Prés : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Germain-des-Prés mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des européennes. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,46% ont 75 ans et plus. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (81,02%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 682 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,98%) révèle des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,03%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Germain-des-Prés mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,94% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.