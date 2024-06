Résultat des européennes à Saint-Germain-en-Coglès : l'élection 2024 en direct

13:23 - Saint-Germain-en-Coglès : démographie, élections et perspectives d'avenir

La structure démographique et socio-économique de Saint-Germain-en-Coglès détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 63 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,46%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 8,15%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (0,83%) et le nombre de résidences HLM (5,68% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Germain-en-Coglès mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,55% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.