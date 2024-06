Résultat des européennes à Parigné : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Parigné ? Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait glané 3,15% à Parigné, contre 29,44% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son coup d'éclat lors des législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés à Parigné, le binôme Nupes avait en effet obtenu 16,3% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Parigné, entre les 29,44% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 40,74% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 55,65% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Parigné avant les européennes ? Les sondages d'opinion dessinent un Jordan Bardella à environ un tiers des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait l'amener à 31% à Parigné, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Avantage Hayer à Parigné ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Parigné lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,74%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 24,31%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,82% contre 62,18%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,61% au premier tour, contre 55,65% pour le binôme LREM. Au second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui glanera le plus de votes, avec 73,81% sur l'unique circonscription recouvrant Parigné.

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Se retourner sur le dernier test peut encore sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Parigné, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,44% des bulletins exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,57%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 10,34%.

11:45 - Parigné aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Parigné comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 315 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 55 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (85,22 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,22% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 37,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 315,79 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Parigné incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Perspectives de la participation aux dernières européennes à Parigné Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 48,31% des électeurs de Parigné (Ille-et-Vilaine). Le taux d'abstention était de 60,22% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Parigné : les européennes débutent L'un des facteurs importants de ces élections européennes sera à n'en pas douter le taux de participation à Parigné. La perte de pouvoir d'achat serait en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Parigné. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 19,03% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 19,03% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,09% au premier tour et seulement 53,32% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Parigné ?