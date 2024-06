Résultat des européennes à Saint-Germain-Lembron : l'élection 2024 en direct

13:24 - Élections européennes à Saint-Germain-Lembron : un éclairage démographique

Comment les habitants de Saint-Germain-Lembron peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,83%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (72,79%) met en avant l'importance des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 481 € par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 729 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,09%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,94%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Germain-Lembron mettent en avant une diversité de qualifications, avec 32,22% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.