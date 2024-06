Résultat des européennes à Saint-Hilaire-du-Rosier : l'élection 2024 en direct

13:26 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Hilaire-du-Rosier : ce qu'il faut retenir

Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Hilaire-du-Rosier montrent des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,85% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 116 habitants/km² et 45,59% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (15,18%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 804 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,18%) révèle des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,19%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Hilaire-du-Rosier mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,22% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.