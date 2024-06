Résultat des européennes à Saint-Jean-d'Assé : l'élection 2024 en direct

13:28 - Dynamique électorale à Saint-Jean-d'Assé : une analyse socio-démographique

Dans la commune de Saint-Jean-d'Assé, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Dans la localité, 42% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 15,64% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,43%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 500 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,60%) et le nombre de résidences HLM (1,79% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Saint-Jean-d'Assé mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,67% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.