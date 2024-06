Résultat des européennes à Saint-Julien : l'élection 2024 en direct

13:23 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Julien

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Saint-Julien comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 923 logements pour 2 066 habitants, la densité de la ville est de 362 hab/km². L'existence de 81 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 32 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,18 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 40,43% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,32%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2122,57 euros par mois. Saint-Julien manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.