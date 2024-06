Résultat des européennes à Saint-Laurent-en-Grandvaux : l'élection 2024 en direct

13:27 - Les enjeux locaux de Saint-Laurent-en-Grandvaux : tour d'horizon démographique

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Saint-Laurent-en-Grandvaux comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 820 habitants répartis dans 1 062 logements, cette commune présente une densité de 104 hab par km². Ses 134 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 520 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 33 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,76 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 37,85% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 41,54% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 242,00 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Saint-Laurent-en-Grandvaux, les préoccupations locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.