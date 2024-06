Résultat des européennes à Saint-Pons-de-Thomières : l'élection 2024 en direct

13:26 - Comment la composition démographique de Saint-Pons-de-Thomières façonne les résultats électoraux ?

Quelle influence les habitants de Saint-Pons-de-Thomières exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 46 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 19,59%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1770,97 euros par mois, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,43% et d'une population immigrée de 10,86% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,46%, comme à Saint-Pons-de-Thomières, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.