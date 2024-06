Résultat des européennes à Saint-Prest : l'élection 2024 en direct

13:23 - Analyse socio-économique de Saint-Prest : perspectives électorales

Comment la population de Saint-Prest peut-elle influencer les résultats des élections européennes ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 29,29% de 60 ans et plus. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 28,1%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (8,15%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,22%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Prest mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,55% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.