Résultat des européennes à Saint-Rémy-en-Rollat : l'élection 2024 en direct

13:29 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Rémy-en-Rollat : ce qu'il faut savoir

Dans la commune de Saint-Rémy-en-Rollat, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 7,06% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 81 habitants/km² et 46,1% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (88,09%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 692 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,57%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,46%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Rémy-en-Rollat mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,46% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.