Résultat des européennes à Saint-Romain-de-Benet : l'élection 2024 en direct

13:28 - Élections à Saint-Romain-de-Benet : l'impact des caractéristiques démographiques

Quel impact aura la population de Saint-Romain-de-Benet sur le résultat des européennes ? Dans la ville, 15,8% des résidents sont des enfants, et 31,48% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (73,19%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 632 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,49%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Saint-Romain-de-Benet mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,54% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.