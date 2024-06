Résultat des européennes à Saint-Sauveur-le-Vicomte : l'élection 2024 en direct

13:23 - Saint-Sauveur-le-Vicomte : quand les données démographiques façonnent les urnes

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Saint-Sauveur-le-Vicomte comme partout. Avec une population de 2 062 habitants répartis dans 1 198 logements, cette localité présente une densité de 64 habitants/km². Avec 137 entreprises, Saint-Sauveur-le-Vicomte permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 15,7 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 31,79 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 35,14% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,9%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 085 euros/an. En somme, Saint-Sauveur-le-Vicomte incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.