Résultat des européennes à Saint-Savin : l'élection 2024 en direct

13:09 - Le poids démographique et économique de Saint-Savin aux élections européennes

Comment la population de Saint-Savin peut-elle impacter les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 161 hab/km² et 49,91% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,6% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (91,04%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 624 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,59%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Savin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,54% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.