13:26 - Saint-Thuriau : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Devant le bureau de vote de Saint-Thuriau, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 875 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Avec 104 entreprises, Saint-Thuriau est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 16,8 % des résidents sont des enfants, et 27,93 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 47,37% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 40,24% des familles sont composées de couples avec enfants. En conclusion, Saint-Thuriau incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.