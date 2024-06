Résultat des européennes à Saint-Viance : l'élection 2024 en direct

13:26 - Saint-Viance : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

À Saint-Viance, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec 46,21% de population active et une densité de population de 110 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,88% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (13,81%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 798 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,53%) et le nombre de résidences HLM (1,54% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Viance mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,63% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.