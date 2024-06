Résultat des européennes à Saint-Victor-la-Coste : l'élection 2024 en direct

13:23 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Victor-la-Coste

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Victor-la-Coste, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 061 logements pour 2 205 habitants, la densité de la ville est de 76 habitants par km². Avec 133 entreprises, Saint-Victor-la-Coste offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 31 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,86 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,47% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 763 € par an, la commune aspire à un avenir prospère. À Saint-Victor-la-Coste, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, rejoignent ceux de l'Europe.