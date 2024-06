Résultat des européennes à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille : l'élection 2024 en direct

13:23 - Analyse socio-économique de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille : perspectives électorales

Dans la ville de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,63%. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 36,41%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (10,06%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (2,95%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,06% à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.